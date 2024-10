Mobilisation à Tunis : une marche pour dénoncer la situation politique à deux jours des élections

La Réseau tunisien des droits et des libertés a organisé, le vendredi 4 octobre 2024, une marche partant de la Place de la République, surnommée “Le Passage”, en direction de l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Cette manifestation vise à exprimer le mécontentement face à la situation politique et électorale, à seulement deux jours des élections présidentielles prévues pour le dimanche 6 octobre 2024. Les participants ont appelé à une plus grande transparence et à des réformes nécessaires pour garantir des élections justes et démocratiques.