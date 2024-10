Paludisme en Tunisie : 180 cas importés, aucun foyer local depuis 1979

La Tunisie n’a enregistré aucun cas local de paludisme depuis 1979, grâce à une stratégie nationale efficace mise en place par le ministère de la Santé. Selon Abdelraouf Mansouri, coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose et le paludisme, cette stratégie repose sur la surveillance rigoureuse des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que sur des efforts continus de dépistage, diagnostic, recherche et contrôle. Les 180 cas de paludisme actuellement recensés dans le pays proviennent tous de l’étranger, principalement des pays d’Afrique subsaharienne où la maladie est endémique. L’état de santé des patients est stable et ne suscite aucune inquiétude majeure.