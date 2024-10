Météo de ce soir : un ciel chargé avec des averses dans le nord

Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux, parfois très chargé, avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement sur le centre du pays. Les températures nocturnes varieront entre 18 et 22 degrés au nord et au centre, tandis qu’elles seront comprises entre 24 et 26 degrés au sud, atteignant environ 14 degrés en altitude. Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur est au sud, avec une intensité modérée à l’intérieur des terres, mais pouvant devenir relativement fort près des côtes. En fin de nuit, il se renforcera dans le sud, soulevant localement des sables et des poussières, tandis que la mer sera agitée à très agitée.