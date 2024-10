Le classement des joueurs les plus chers : Haaland s’impose avec 200 millions d’euros

Erling Haaland, l’attaquant norvégien de Manchester City, s’impose comme le joueur le plus cher au monde, avec une valeur marchande évaluée à 200 millions d’euros, selon les dernières données de Transfermarket. Ce montant, en hausse par rapport à ses 180 millions d’euros en juin 2023, reflète son début de saison exceptionnel, où il a inscrit dix buts en huit matches toutes compétitions confondues. Il devance ainsi Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, qui partagent la deuxième place avec une valeur de 180 millions d’euros chacun. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, se positionne quant à lui à la dixième place avec une estimation de 120 millions d’euros. La liste des 25 joueurs les plus chers inclut également d’autres talents comme Phil Foden, Bukayo Saka et Florian Wirtz, témoignant de la richesse du football actuel.