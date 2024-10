5 personnes sont tombées en martyrs et 8 autres ont été blessées dans un bombardement de l’armée sioniste, dans la nuit de mercredi, qui a visé la capitale libanaise, Beyrouth, et sa banlieue sud, selon le ministère de la Santé libanais.

Le raid sioniste qui a visé un appartement résidentiel à l’ouest de Beyrouth a fait “cinq martyrs et 8 blessés”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les avions de l’armée sioniste ont également bombardé la région de Moawad et le quartier américain de la banlieue sud.

Le ministère libanais de la Santé avait annoncé mercredi soir que 46 personnes étaient mortes en martyres et 85 autres blessées par des “frappes de l’ennemi sioniste” au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays.

L’entité sioniste continue de bombarder le Liban, depuis le 23 septembre, avec des frappes aériennes qui ont fait plus d’un millier de martyrs et plus de 2.950 blessés, selon la même source qui a précisé aussi que 1.640 citoyens au total, dont 104 enfants et 194 femmes, sont tombés en martyrs depuis octobre 2023.

Les avions de guerre sionistes ont mené mercredi à l’aube et dans la matinée 80 frappes aériennes sur 36 villes dans l’est et le sud du Liban.