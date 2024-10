Le vote pour l’élection présidentielle 2024 débute, demain vendredi, pour les Tunisiens résidant à l’étranger, et se poursuit jusqu’au 6 octobre, date du scrutin à l’intérieur du pays.

Trois candidats sont en lice pour la présidentielle: Ayachi Zammel, Zouhair Maghzaoui et l’actuel président Kaïs Saïed.

Les électeurs inscrits dans des circonscriptions électorales à l’étranger représentent 6,6% du corps électoral soit 642 mille et 810 électeurs. Ils sont répartis sur 48 pays qui comptent, au total, 363 centres de vote et 439 bureaux.

Le nombre total des électeurs s’élève à 9 millions 753 mille et 217. La campagne électorale à l’étranger s’est déroulée entre le 12 septembre et le 2 octobre 2024. La période du silence électoral a démarré, ce jeudi, et se poursuivra jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote à San Francisco, aux États-Unis.

Pour simplifier les opérations de vote pour la communauté tunisienne à l’étranger, l’Instance supérieure indépendante pour les élections a permis à tous les électeurs résidant à l’étranger, dans le cadre du mécanisme du “vote libre”, d’exercer leur droit de vote dans n’importe quel bureau proche de leur lieu de résidence, à condition de présenter une carte d’identité nationale ou un passeport.

De plus, un électeur tunisien inscrit dans l’une des circonscriptions électorales à l’intérieur du territoire national, s’il se trouve dans un autre pays durant les jours du vote à l’étranger, soit les 4, 5 et 6 octobre prochains, pour une raison quelconque, peut accomplir son devoir dans le pays où il se trouve, s’il le souhaite.

Dans ce cadre, l’Instance électorale a veillé à fournir toutes les garanties légales et logistiques nécessaires pour empêcher tout double vote par un électeur dans n’importe quelle circonscription électorale, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Le vote libre s’inscrit dans le cadre du rapprochement des bureaux de vote des citoyens, afin d’éviter les problèmes constatés lors des précédents scrutins et par la même, garantir l’exercice de ce droit constitutionnel à tout Tunisien souhaitant participer au vote.

Pour rappel, le nombre d’instances électorales à l’étranger s’élève à 10 : France 1, France 2, France 3, Italie, Allemagne, le reste de l’Europe, les pays arabes, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et les deux Amériques.

Dans le cadre des préparatifs pour l’organisation des élections présidentielles à l’étranger, l’Instance électorale a augmenté le réseau de bureaux de vote à l’étranger, afin de rapprocher ces bureaux des lieux de résidence des communautés tunisiennes autant que possible.

Selon les statistiques officielles, environ 1,8 million de Tunisiens résident à l’étranger de manière régulière, ce qui représente 15 % de la population du pays.

L’Europe accueille environ 86 % de la communauté tunisienne à l’étranger, dont environ 56 % en France, 15 % en Italie et environ 7 % en Allemagne.

Environ 10 % de la communauté réside dans les pays arabes, tandis que l’Amérique du Nord (Canada et États-Unis) accueille 6,6 % des Tunisiens vivant à l’étranger.

La communauté tunisienne à l’étranger est répartie par tranche d’âge : plus de 68 % appartiennent à la tranche d’âge de 18 à 64 ans, tandis que plus de 15 % appartiennent à la tranche d’âge des plus de 65 ans.