Football – Ligue 1 : C.Africain-ES Zarzis, match au sommet de la 4e journée

Le Club Africain accueillera, jeudi à Radès, l’ES Zarzis, dans le match au sommet de la quatrième journée de la Ligue 1 du football professionnel, opposant deux co-leaders invincibles jusqu’ici.

La formation clubiste qui reste sur une série de trois victoires consécutives, aura à cœur de continuer sur sa lancée pour capitaliser plus de confiance qui lui permettra de s’emparer de la tête du classement. L’entraîneur David Bettoni préfèrera peut-être garder le même effectif qui a fait preuve jusqu’ici d’un équilibre défensif (0 but encaissé) et d’une grande efficacité offensive (7 buts en 3 matches).

L’ES Zarzis tentera de son côté, de préserver son sans-faute pour rester dans une dynamique de victoire et glaner le plus grand nombre de points qui lui éviteront les complications de fin saison et préserver sa place parmi l’élite, principal objectif des protégés de Anis Boujelbène.

L’Olympique de Béja, l’autre équipe du trio de tête, espère à son tour, aligner son quatrième succès de suite à l’occasion de la réception de la JS Omrane (5e, 6 points), dans un match qui se déroulera à Medjaz El Bab à huis clos. Une mission qui s’annonce compliquée face à des promus en forme surtout après leur dernier succès face au CS Sfaxien.

L’Espérance de Tunis, 4e (7 points), sera en déplacement chez l’ES Metlaoui, 10e (3 pts) avec l’espoir de renouer avec la victoire, après avoir été freinée dimanche par le Stade Tunisien (2-2). En revanche, la tache de Miguel Cardoso et de son équipe ne s’annonce pas de tout repos face à une équipe qui évoluera, certes sans son public, mais qui doit impérativement éviter un troisième revers de suite et retrouver le chemin des filets.

Au stade Ben Jannet, l’US Monastir, 6e (5 pts) tentera de décrocher les trois points de la victoire face à l’US Ben Guerdane, lanterne rouge (0 pt). Les protégés de Mohamed Sahli, désormais concentrés sur le championnat après leur élimination de la Ligue des champions, profiteront de l’avantage du terrain pour atteindre leur objectif. Mais, ils doivent rester vigilants face à un adversaire, obligé à réagir après un début de saison décevant (3 défaites, 0 but marqué).

Le CS Sfaxien (7e, 4 pts) sera également appelé à se rattraper après sa défaite devant la JS Omrane, en recevant l’EGS Gafsa (dernier, 0 pt). Les hommes de Alexandre Santos, critiqué pour choix tactiques, seront dans l’obligation de rectifier le tir tout en restant vigilants devant une équipe gafsienne condamnée à la victoire pour stopper l’hémorragie (3 défaites de suite).

Le Stade Tunisien qui partage le même nombre de points avec le CS Sfaxien, offrira l’hospitalité au CA Bizertin (12, 2 pts) dans un match qui se déroulera sans le soutien de son public. Après avoir passé à côté de la victoire face à l’Espérance de Tunis (2-2) dimanche à Radès, l’équipe du Bardo espère faire mieux face aux Bizertins. Mais ces derniers viendront avec des intentions de rattrapage beaucoup plus sérieuses après deux nuls consécutifs.

De son côté, l’Etoile du Sahel (9e, 3 pts), se déplacera à Soliman pour affronter l’équipe de la place (14e, 1 pt) avec l’espoir de confirmer son renouveau après son dernier succès devant l’US Tataouine. Une mission à risque devant l’AS Soliman à la recherche de sa première victoire de la saison.

Le dernier match de la journée verra l’US Tataouine (3 pts) accueillir l’AS Gabès (2 pts) dans un petit derby dont profiteront les locaux pour tenter de renouer avec la victoire après leur défaite à Sousse, alors que les visiteurs espèrent rentrer avec des points positifs.