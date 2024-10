Agression sioniste à Ghaza : plus de 41 000 martyrs depuis le début des raids

Plusieurs Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs mardi matin lors de raids de l’aviation sioniste qui a ciblé des maisons du camp de Nouseirat et une école abritant des déplacés à l’est de la ville de Ghaza, rapporte l’agence Wafa.

Selon Wafa, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés mardi à l’aube, après qu’un avion de l’occupant sioniste a bombardé une école abritant des personnes déplacées à l’est de la ville de Ghaza, précise l’agence selon laquelle ”la Défense civile a rapporté que ses équipes ont récupéré sept martyrs et un certain nombre de blessés à la suite d’un bombardement de l’aviation sioniste de l’école ”Al-Shuja’iya”, qui abrite des personnes déplacées dans le quartier d’Al-Tuffah, à l’est de la ville de Ghaza.

Par ailleurs, treize Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans la nuit de lundi de mardi à la suite d’un raid de l’aviation sioniste ciblant des maisons dans le camp de Nouseirat, dans le centre de la bande de Ghaza.

Citant des sources médicales, Wafa rapporte que 13 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs et des dizaines d’autres blessés, en plus d’un certain nombre de personnes portées disparues, après que les avions de combat de l’entité sioniste ont ciblé deux maisons du camp de Nouseirat.

Le bilan de l’agression sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre dernier contre la bande de Ghaza s’est élevé lundi à 41 615 martyrs, dont une majorité d’enfants et de femmes, et à 96 359 blessés, alors que des milliers de disparus sont à déplorer.