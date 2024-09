Sousse : démantèlement d’un réseau de trafic de drogues autour des écoles

À Sousse, la police judiciaire a démantelé un réseau de trafic de drogues actif aux abords des établissements scolaires, suite à des informations faisant état de la vente de substances illicites dans ces zones sensibles. Les forces de l’ordre ont identifié et arrêté plusieurs suspects, saisissant 32 comprimés de différentes catégories, huit téléphones portables, une somme d’argent, une calculatrice pour les transactions, une balance et un véhicule. Sur ordre du procureur, les individus interpellés ont été placés en détention pour “formation d’un groupe en vue de s’engager dans un réseau de trafic de drogues, possession de substances à des fins de consommation, ainsi que pour la détention, la vente et le transport de produits stupéfiants, et pour avoir réservé un lieu pour l’utilisation, la vente et le stockage illégal de ces substances”.