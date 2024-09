Grève générale des employés des surfaces commerciales

Les employés des grandes, moyennes et petites surfaces commerciales en Tunisie prévoient une grève générale ce samedi 28 septembre 2024, comme l’a confirmé Saber Tebini, secrétaire général de la Fédération générale de l’industrie alimentaire, du tourisme, du commerce et de l’artisanat, relevant de l’UGTT. Ce mouvement de grève fait suite au refus de l’UTICA de signer la nouvelle convention collective sectorielle, bien qu’elle ait déjà été approuvée par la chambre nationale concernée. La Fédération appelle les autorités compétentes, notamment le ministère des Affaires sociales et la présidence du gouvernement, à intervenir d’urgence pour résoudre cette situation. Par ailleurs, des sit-in sont prévus le mercredi 25 septembre devant le ministère des Affaires sociales et le jeudi 26 septembre devant le siège de l’UTICA à Tunis.