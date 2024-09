Les projets de textes de loi liés à une série de grands projets a été au centre de l’entretien que le président de la République Kais Saïed a eu, mardi après-midi au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement Kamel Maddouri.

Parmi les projets évoqués à cette occasion, celui portant création de la cité médicale “Les Aghlabides” à Kairouan et fixant son organisation et sa gestion administrative et financière, conformément au mémorandum d’entente signé avec la République populaire de Chine, relatif à ce projet.

L’entretien a également porté sur la nécessité d’accélérer la mise en oeuvre de certains projets dont l’acquisition dans les plus brefs délais d’un nouveau lot de bus, la création d’une ligne de chemin de fer (TGV) reliant le Nord au Sud du pays, le réaménagement de la Cité olympique d’El Menzah ainsi que d’autres projets inscrits dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Chine et la consécration de l’accord visant à établir des relations de partenariat stratégique entre les deux pays, après la visite que le président Kais Saied a effectué en Chine du 28 mai au 1er juin 2024, lit-on dans un communiqué publié par la présidence de la République.