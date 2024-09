Alerte météo : Des pluies orageuses attendues dans ces régions

Des pluies orageuses seront attendues, en fin de journée et durant la nuit, notamment sur les zones de l’est du pays. Les précipitations seront abondantes sur la région de Sfax et localement au Sahel et au Cap Bon, d’après un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 22 et 26 degrés sur les différentes régions du pays. Toutefois, elles se situeront au niveau de 18 degrés, aux hauteurs, et atteindront les 30 degrés à l’extrême sud.

Le vent soufflera du secteur nord, au nord et au centre, et du secteur Est au sud, faible à modéré. Sa vitesse sera plus forte, lors de passage de cellules orageuses, pour atteindre, temporairement les 80 km/h. La mer sera moutonneuse au Golfe de Gabès, et peu agitée ailleurs