Donald Trump sain et sauf après des coups de feu près de son club de golf en Floride

L’ancien président Donald Trump est sain et sauf après un incident de sécurité survenu près de son club de golf à West Palm Beach, en Floride. Selon un porte-parole de la campagne de Trump, des coups de feu ont été tirés à proximité du parcours où il se trouvait. Un individu armé, soupçonné de viser Trump, a été appréhendé par les autorités, et un fusil de type AR a été récupéré à proximité. Les services secrets, en collaboration avec le bureau du shérif du comté de Palm Beach, mènent une enquête approfondie sur cet incident. Dans un e-mail adressé à ses partisans, Trump a rassuré en affirmant qu’il était “sain et sauf” et qu’il ne laisserait rien entraver son chemin.