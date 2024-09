Ciel nuageux et averses orageuses attendues ce soir sur plusieurs régions de Tunisie

Le jeudi soir 13 septembre 2024, le ciel sera par moments très nuageux, accompagné de quelques averses sur le nord-ouest. Ces précipitations s’étendront localement durant la nuit vers le centre et le sud-est, prenant parfois un caractère orageux. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, étant relativement forts à forts près des côtes et dans le sud-ouest, et modérés ailleurs. La mer sera agitée au nord et agitée à très agitée sur les autres côtes. Les températures nocturnes varieront entre 16 et 22 degrés au nord et au centre, et entre 22 et 28 degrés dans le sud.