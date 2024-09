Baisse de 15% des ventes dans le secteur de la friperie : explications

Le secteur de la friperie en Tunisie traverse une période difficile, avec une baisse des ventes de 15% récemment constatée. Sahbi Maâlaoui, président de la chambre nationale syndicale des commerçants grossistes de friperie, a expliqué lors de son intervention sur Express FM le 12 septembre 2024 que cette diminution est due à la conjoncture actuelle, marquée par la rentrée scolaire, la baisse du pouvoir d’achat et les dépenses accumulées lors des événements festifs. Malgré une augmentation de 20% des taxes en 2023, les prix des vêtements en friperie n’ont pas augmenté, en raison des règles d’offre et de demande. Maâlaoui a souligné l’importance économique du secteur, qui exporte vers l’Afrique et emploie directement ou indirectement 200 000 personnes, dont 8 000 diplômés. Il a également salué les initiatives visant à transformer les déchets de friperie en énergie renouvelable et a appelé à une réforme urgente de la législation obsolète régissant le secteur.