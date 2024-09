Kais Saied félicite le président algérien Abdelmajid Tebboune pour sa réélection

Le président de la République, Kais Saied a adressé, dans la soirée de dimanche 8 septembre 2024, ses félicitations, par téléphone, à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection à la présidence de République algérienne démocratique et populaire.

Dans cet entretien téléphonique, le chef de l’Etat a exprimé au président Tebboun, ses vœux de “plus de succès et de réussite”, soulignant “les liens fraternels distingués entre la Tunisie et l’Algérie et la ferme détermination à les développer davantage et à aller de l’avant, ensemble, pour poursuivre l’édification d’un avenir commun”, indique la Présidence de la République, dans un communiqué.

L’autorité nationale électorale indépendante des élections (ANIE) en Algérie a annoncé, dimanche, la réélection d’Abdelmadjid Tebboune avec 94,65% des voix des électeurs lors de l’élection présidentielle qui s’est déroulée hier samedi.

Trois candidats ont été en lice pour cette échéance électorale: le président sortant Abdelmadjid Tebboune en tant que candidat indépendant, Youcef Aouchiche, secrétaire général du Front des forces socialistes, et Abdelali Hassani Cherif, président du Mouvement de la société pour la paix.