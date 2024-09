Accord sur les prix des dattes : hausse prévue pour la nouvelle saison

Le Groupement Interprofessionnel des Dattes a annoncé la fixation des prix de référence pour l’achat des dattes par les exportateurs pour la saison 2024/2025.

Cette décision, prise en accord avec l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, a été communiquée après une réunion tenue hier, vendredi. Les prix établis sont de 5,200 dinars/kg pour les dattes Deglet Nour de qualité supérieure (Shamroukh, excellent calibre), soit une augmentation de 4 % par rapport à la saison précédente, et de 4,500 dinars/kg pour les Deglet Nour de premier choix (calibre moyen), avec une hausse de 2,27 %. Le prix des dattes Deglet Nour en vrac de premier choix a été fixé à 3,100 dinars/kg, représentant une augmentation de 3,33 %. Ces prix sont conditionnés par le respect des normes de qualité, notamment avec un taux de triage ne dépassant pas 10 % et un taux d’infestation par les insectes limité à 5 %.