Inclusion du vaccin contre le cancer du col de l’utérus dans le calendrier des vaccinations scolaires

Le 3 septembre 2024, lors d’une réunion tenue au siège du ministère de la Santé, il a été annoncé l’intégration du vaccin contre le cancer du col de l’utérus dans le calendrier des vaccinations scolaires pour les filles âgées de 12 ans.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la prévention des maladies dans le milieu scolaire. En outre, le ministère a décidé d’étendre le réseau des centres régionaux de médecine scolaire et universitaire, avec l’ouverture d’un nouveau centre à Médenine. Le ministère s’engage également à renforcer les équipes de santé scolaire et universitaire en matière de prévention des maladies infectieuses et des urgences sanitaires, tout en mettant à jour les règlements relatifs aux activités de santé dans les établissements éducatifs. Ces mesures visent à garantir une meilleure prise en charge des élèves à l’approche de la rentrée scolaire et universitaire.