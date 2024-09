Décès de Montassar Sbouii : une légende du handball tunisien s’éteint

L’ancien joueur de handball de l’Étoile Sportive du Sahel et de l’équipe nationale tunisienne, Montassar Sbouii, est décédé aujourd’hui.

Montassar Sbouii a marqué l’histoire du handball tunisien en remportant la Coupe d’Afrique des Nations avec la sélection nationale et en participant à deux éditions de la Coupe du Monde. Issu d’une famille profondément ancrée dans le handball, il était le frère de l’ancien international et entraîneur reconnu, Dhaker Sbouii, ainsi que le père de Rayan Sbouii, actuel joueur de l’Étoile du Sahel. En attendant d’en savoir plus sur les circonstances de sa disparition, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à l’ensemble de la communauté du handball tunisien.