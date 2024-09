Football – CAN-2025 : 21 joueurs aux entraînements de lundi, en attendant l’arrivée ce soir des cinq restants

La sélection tunisienne de football a effectué, lundi après-midi, une séance d’entraînement au stade Chedly Zouiten à Tunis, dans le cadre de sa préparation pour le match face à Madagascar, prévu jeudi à Radès, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2025).

La séance a enregistré la participation de 21 joueurs en attendant l’arrivée attendue ce soir à Tunis de Seifallah Letaief, Ali Abdi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Elyès Sekhiri et Houssem Tka.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’entraîneur national adjoint, Othmane Najar, a indiqué que “le rythme de la préparation pour le match contre Madagascar va crescendo en attendant que le groupe soit au complet ce soir.

“On a essayé de renforcer l’effectif en convoquant Moataz Zemzemi et Houssem Tka. Cees deux joueurs font désormais partie de la liste élargie de l’équipe, et leur convocation en sélection est justifiée par plusieurs facteurs. J’espère que tous les deux apporteront le plus escompté”, a-t-il ajouté.

Selon le technicien tunisien, “la sélection tunisienne compte des joueurs dotés de grandes qualités techniques que le sélectionneur national chevronné, Faouzi Benzarti, tentera d’exploiter à bon escient pour améliorer le rendement collectif notamment en attaque et pour montrer un nouveau visage de l’équipe face à l’équipe malgache”.

“La victoire passera par une méthode de jeu équilibrée aussi bien en défense qu’en attaque et surtout ne pas laisser d’espaces vides face à l’adversaire pour les exploiter”, a-t-il ajouté.

De son côté, Yassine Meriah a souligné que “les joueurs connaissent parfaitement l’entraîneur Faouzi Benzarti et il n’y aura pas de temps à perdre pour connaître et s’adapter au nouveau staff technique, d’autant plus que l’ambiance au sein du groupe est très bonne”.

“Nous sommes déterminés à traduire cette bonne ambiance sur le terrain en livrant une bonne prestation pour l’emporter face à Madagascar et assurer une bonne entrée en matière dans les éliminatoires de la CAN”, a ajouté le joueur espérantiste.

Concernant les derniers événements qu’a connus la Fédération Tunisienne de Football, après notamment la désignation à sa tête d’une commission de normalisation par la FIFA, Youssef Msakni a souligné que “les joueurs sont actuellement concentrés sur le rectangle vert et ils ne s’intéressent pas aux questions administratives”.

“Notre principal souci est de bien préparer notre prochain match et de faire de notre mieux pour remporter la victoire avant le déplacement au Maroc pour affronter la Gambie, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires”, a-t-il affirmé.

La Tunisie, logée dans le groupe B, affrontera lors des deux premières journées des éliminatoires, Madagascar le 5 septembre au stade Hammadi Agrebi de Radès (20h00) et la Gambie le 8 du même mois à Al Jadida, au Maroc (17h00).