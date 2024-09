Temps de ce soir : averses localisées et températures nocturnes élevées

Pour la nuit de dimanche, le ciel sera partiellement couvert de nuages épais avec des averses éparses dans les régions occidentales du centre et du sud, tandis que d’autres régions connaîtront des passages nuageux plus légers, selon l’Institut national de la météorologie.

Les températures nocturnes varieront généralement entre 26 et 30 degrés au nord, au centre et au sud-est, tandis qu’elles seront comprises entre 30 et 34 degrés dans le sud-ouest, et ne dépasseront pas 24 degrés dans les zones montagneuses. Les vents seront modérés à forts, venant du sud-est près des côtes nord, et plus faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée le long des côtes nord et légèrement agitée sur le reste des côtes.