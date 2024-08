Agression de Samir Cheffi : l’UGTT accuse un corps parallèle et prend des mesures judiciaires

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a fermement condamné, dans un communiqué, une tentative d’intrusion dans son siège central à Tunis et l’agression de Samir Cheffi, secrétaire général-adjoint de l’organisation.

Selon l’UGTT, l’attaque a été perpétrée par des individus appartenant à un “corps parallèle” et survient après plusieurs mois de menaces verbales contre les syndicalistes. Le syndicat accuse le pouvoir en place de soutenir cette violence et considère l’agression comme préméditée. L’UGTT a annoncé son intention de défendre ses membres et ses locaux, en poursuivant en justice les responsables de l’attaque et en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses structures et de ses affiliés.