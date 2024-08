RIP Yasser Jeradi

L’artiste engagé aux multiples talents, chanteur, compositeur, poète et calligraphe Yasser Jradi est décédé lundi 12 août 2024.

En tournée estivale, le défunt, considéré l’un des jeunes acteurs de la scène alternative tunisienne, qui devait se produire le 10 août 2024 dans une représentation dans la ville de Jemmal avec son spectacle “Yasser mhabba » (beaucoup d’amour) avait informé dans un post sur sa page facebook du report de son spectacle pour des raisons de santé.

Connu pour ses tubes à succès comme “Dima Dima” , “chbik nsitini”, ainsi que dans les chansons collectives “enti essout”, “Ghneya lik” avec des paroles si simples et si plaisantes, l’enfant de Gabes, Yasser Jradi, fondateur de l’association culturelle Kif Kif Tunisie, a donné plusieurs concerts caritatifs au profit d’initiatives citoyennes pour venir en aide à des associations qui militent pour l’égalité des droits et des chances pour tous.

Connu pour ses positions pour les cause justes et sa parole libre, Yasser Jradi fait partie de la nouvelle scène musicale tunisienne, qui a fait de la chanson patriotique une chanson citoyenne, qui titille les sens, qui provoque, qui invoque et installe de nouveaux codes avec des chansons qui changent la vie. Le défunt s’est produit dans de prestigieux festivals en Tunisie notamment à la 50ème édition du Festival international de Hammamet en prenant part au concert exceptionnel “Bendirman Orchestra And Friends”.

Paix à son âme.