Le parti Destourien Libre maintient sa candidature d’Abir Moussi malgré sa détention

Le parti Destourien Libre a réaffirmé son soutien indéfectible à sa candidate à l’élection présidentielle, Abir Moussi, actuellement incarcérée.

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, Karim Krifa, membre du bureau politique du parti, a souligné que le parti maintiendrait sa candidature malgré les obstacles juridiques concernant la procuration légale. Il a précisé que le parti n’envisage aucun autre candidat et que ses partisans ne soutiendront aucune autre candidature pour les élections présidentielles prévues le 6 octobre prochain. De son côté, l’avocat de Moussi, Noufel Bouden, a indiqué que la défense se chargeait des affaires depuis octobre dernier et que la candidature de Moussi date de février 2022. Il a également précisé que les autorités judiciaires avaient implicitement rejeté la demande de procuration pour permettre à Moussi de soumettre sa candidature. Par ailleurs, la demande d’obtenir le modèle de parrainage a été envoyée à l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections. Concernant la situation judiciaire, il a été révélé que l’affaire relative à Abir Moussi, traitée selon l’article 24 du décret 54, a été clôturée cette semaine et renvoyée à la chambre correctionnelle. Abir Moussi est sous mandat de dépôt depuis début février, en raison d’une affaire portée contre elle par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, et elle fait également l’objet d’une autre affaire depuis octobre 2023, liée à des accusations graves d’incitation à la violence et à la sédition.