Campagne nationale contre la mouche de l’olive : limitation de l’arrosage des oliviers

La Chambre Nationale des Producteurs d’Oliviers a recommandé aux propriétaires de vergers d’oliviers de limiter au maximum l’arrosage de leurs plantations du 15 juillet au 15 août 2024, afin de prévenir l’infestation par la mouche de l’olive.

Cette mesure vise à contrer la propagation de cette maladie, qui est favorisée par l’humidité. La Chambre a également conseillé aux exploitants d’oliviers en sec de s’abstenir d’arroser pendant la même période, en raison de la gravité de cette menace. Le 16 juillet 2024, le ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche a lancé une campagne nationale de lutte contre les ravageurs des oliviers, ciblant spécifiquement la mouche de l’olive en réponse à l’augmentation de sa densité. Les traitements ont commencé dans les gouvernorats de Médenine, Sfax et Gabès, et se poursuivent dans ceux de Monastir et de Mahdia. La mouche de l’olive, présente dans tous les pays méditerranéens, est sous surveillance constante des autorités agricoles.