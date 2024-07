Arrestation de 11 trafiquants et saisie de cocaïne lors d’une opération dans la banlieue nord de Tunis

Les agents de l’administration spéciale de lutte contre les drogues de la région de Ksar es-S’id ont mené une opération ciblée dans les quartiers de la banlieue nord de Tunis, aboutissant à l’arrestation de onze personnes recherchées, dont une femme.

Cette campagne, qui s’est déroulée dans les quartiers d’El-Kram, Bir El-Hlou et 5 Décembre, a permis la saisie d’un kilogramme de cocaïne, de quantités variées de cannabis et de comprimés stupéfiants, ainsi que de véhicules, motos de grande cylindrée et une importante somme d’argent provenant du trafic de drogues. En outre, une arsenal d’armes blanches a été confisqué, comprenant des épées, des couteaux et des machettes. Les suspects, tous recherchés par la justice, ont été placés en garde à vue à l’administration spéciale de lutte contre les drogues pour la poursuite de l’enquête.