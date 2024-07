Isie : Nouvelles règles pour une couverture médiatique équitable en période électorale

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a publié lundi une décision fixant les règles relatives à l’accès aux médias, à la couverture médiatique et les procédures auxquelles les médias doivent se conformer en période électorale.

La décision, datée du 17 juillet, vient modifier et compléter la décision n°8 de l’année 2018. Elle vise à garantir une couverture équitable et transparente de la campagne électorale, en définissant des obligations spécifiques pour les médias audiovisuels et la presse écrite et électronique.

Les modifications apportées concernent en particulier l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 2, relatif au principe de la participation et l’accès équitable aux médias pour tous les candidats. Les interventions doivent être réparties de manière équitable en termes de plage et de créneau horaires.

Un deuxième paragraphe a également été ajouté à l’article 13 bis, axé sur le contrôle, par l’Instance des élections, des programmes d’information ou de débat, des émissions d’expression directe ou d’autres tribunes et contenus médiatiques diffusés dans les médias audiovisuels. “Une cellule spéciale sera créée à cet effet et entamera ses travaux après l’adoption du calendrier électoral”, selon ce nouvel ajout.

Un nouvel alinéa a aussi été ajouté à l’article 18 disposant que “l’Instance doit signaler au ministère public toute suspicion d’infraction ou de crime électoraux commis par les médias de tout genre pendant la période électorale”.

En outre, un paragraphe a été ajouté à l’article 13 (12 nouveau) disposant que l’Instance électorale peut organiser des débats entre les candidats en coordination avec les médias publics. Les médias audiovisuels privés peuvent diffuser ces débats après coordination avec l’Instance des élections et les établissements de la radio et de la télévision tunisienne.