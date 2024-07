Vers une gestion équitable de l’eau : coopération entre les ministères de l’agriculture et de l’intérieur

Lundi dernier, une session de travail conjointe entre les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur a été dédiée à l’exploration des moyens de collaboration pour établir un plan d’action commun visant à gouverner l’exploitation et la distribution de l’eau de manière équitable.

Cette initiative intervient dans un contexte de diminution des réserves d’eau dans les barrages et d’augmentation des quantités d’eau évaporées en raison de la hausse des températures, parallèlement à une demande croissante en eau. Lors de cette session, présidée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belaati, et en présence du secrétaire d’État chargé des Ressources Hydrauliques, Redha Qobough, et du directeur général des opérations au ministère de l’Intérieur, Jawhar Bouderga, les participants ont également discuté des stratégies pour lutter contre les agressions sur le domaine public de l’eau, telles que les vols, les connexions illégales et le forage anarchique de puits, ainsi que l’épuisement des nappes phréatiques en période de sécheresse persistante. Abdelmonem Belaati a insisté, selon un communiqué publié mardi par le ministère de l’Agriculture, sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des ressources en eau disponibles pour permettre une distribution équilibrée, en fonction des besoins et des priorités des différentes régions et secteurs, afin d’éviter les pénuries d’eau potable. Le ministre a également souligné l’importance de l’application stricte de la loi pour préserver les acquis nationaux en termes de ressources hydriques et d’équipements.