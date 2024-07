Bonne nouvelle à Béja : réouverture de la piscine municipale après une fermeture de 15 ans !

À Béja, la piscine municipale a rouvert ses portes après plus de 15 ans de fermeture. Sous la direction du premier délégué intérimaire chargé des affaires de la région de Béja, Saber Ben Bnibla, la piscine a été inaugurée ce lundi 15 juillet 2024 dans sa nouvelle forme.

Autrefois un refuge pour les habitants de la région pendant les jours de chaleur, la piscine a retrouvé vie grâce à la municipalité de Béja, qui l’a concédée à un investisseur originaire de la région mais résidant à l’étranger. De nombreuses améliorations ont été apportées sans compromettre l’intégrité de la piscine, notamment l’ajout d’une nouvelle piscine pour enfants et la création d’un club de natation. pour enfants et la création d’un club de natation. Des espaces de loisirs ont également été aménagés autour de la piscine, avec toutes les installations de sécurité nécessaires, afin de faire de cet endroit un refuge pour les enfants, les jeunes et les adultes des deux sexes dans la région. Le délégué intérimaire a souligné que le succès de cette expérience avec la piscine municipale ouvrira la voie à d’autres investissements, notamment dans le parc public et le parc à l’entrée de la ville de Béja du côté de Jendouba.