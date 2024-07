Success Story : Ali Karoui brille en intégrant la liste prestigieuse de Forbes pour la mode et le luxe

Ali Karoui, le jeune designer tunisien, a été récemment inclus dans la liste de Forbes Middle East pour le secteur de la mode et du luxe en 2024.

Il est le seul Tunisien à figurer dans cette liste prestigieuse intitulée “Créateurs arabes dans le secteur de la mode et du luxe pour 2024”. La région du Moyen-Orient est connue pour son engouement pour la mode et les designs de luxe, attirant des créateurs du monde entier tout en favorisant également les talents locaux. Ali Karoui, établi aux Émirats Arabes Unis, a fondé sa marque de haute couture en 2012. Depuis lors, ses créations ont été portées par des célébrités telles que Beyoncé, Fan Bingbing, Jessica Alba, Elissa, Naomi Campbell, Georgina Rodriguez, parmi d’autres. Avec un million de followers sur Instagram jusqu’en juin 2024, Ali Karoui continue de marquer de son empreinte le monde de la mode avec son esthétique raffinée et son engagement envers l’innovation et le style.