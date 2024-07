Le poignant message d’Ines Zeghidi à son père Mourad Zoghdidi

Dans une émouvante lettre adressée à son père, Ines Zeghidi exprime la douleur et la difficulté des deux derniers mois, durant lesquels leur vie a été bouleversée.

Depuis l’incarcération de Mourad Zeghidi, la famille a traversé une période sombre, marquée par l’absence de ce pilier familial lors d’événements importants, tels que son anniversaire, la fin des saisons télévisées et radiophoniques, et d’autres moments marquants. Ines évoque les souvenirs des fins de saison qu’il préparait avec soin, ainsi que les déceptions sportives et les réussites qu’il aurait commentées avec passion. Cet été, loin d’être joyeux, est rythmé par les visites à la prison de Mornaguia sous une chaleur écrasante, mais toujours avec dignité et détermination, pour soutenir son père et ses convictions. “Nous te manquons, papa”, conclut-elle, soulignant la profondeur de leur attachement et leur résilience face à l’épreuve.