Incendie dévastateur à Jendouba : 15 hectares de blé perdus

Hier soir, un incendie s’est déclaré dans une ferme du village de El Hamam à Bou Rouaane, relevant de la délégation de Bou Salem dans le gouvernorat de Jendouba, provoquant la destruction d’environ 15 hectares de blé dur, selon les informations confirmées par le chef de la protection civile de Bou Salem, Chokri Yaakoubi, à l’Agence Tunis Afrique Presse.

Cet incendie est le plus grave depuis le début de la saison de récolte dans les délégations de Bou Salem et de Bou Rouaane, ainsi que dans le gouvernorat de Jendouba en général. Les conditions géographiques difficiles, les ruisseaux profonds (à cause des pluies) et les vents violents ont compliqué les opérations d’intervention, auxquelles ont participé des agents de Jendouba et de Béja, ainsi que plusieurs bénévoles équipés de tracteurs agricoles et d’outils traditionnels pour contenir la propagation du feu et protéger les autres fermes avoisinantes.