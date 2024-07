Top 10 des hôtels avec plage privée en Tunisie

Les 10 meilleurs hôtels avec plage privée en Tunisie, selon les avis de TripAdvisor, offrent des expériences diversifiées et haut de gamme pour les voyageurs.

En tête du classement se trouve le Medina Belisaire & Thalasso, apprécié pour ses deux magnifiques piscines, dont l’une animée et l’autre plus calme, idéales pour se détendre au bord de sa plage privée bien équipée. En deuxième position, le SplashWorld Venus Beach se distingue par sa plage de premier choix, son bar sur le sable et son ambiance animée, idéale pour les familles. Le Marhaba Royal Salem, à la troisième place, propose des chambres luxueuses avec accès direct à une plage privée paisible, ainsi que des piscines impressionnantes pour tous les goûts. Le JAZ Tour Khalef Hotel, classé quatrième, attire les visiteurs par son service attentif, ses installations modernes et sa gastronomie variée. Suivent ensuite le Seabel Rym Beach, offrant une tranquillité appréciée avec sa plage privée et ses chambres spacieuses, et l’Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows, connu pour son cadre pittoresque surplombant une plage turquoise. Ces établissements, ainsi que le Samira Club avec son parc aquatique et ses services de plage, et le Movenpick Resort & Marine Spa Sousse, distingué par son service professionnel et ses vastes piscines, garantissent des séjours mémorables en bord de mer. Enfin, La Badira se démarque par son luxe et son élégance, offrant une expérience complète avec plage privée, spa de renom et choix gastronomiques raffinés. Le Golden Tulip President Hammamet complète ce classement avec ses chambres confortables, sa grande piscine et son accès privilégié à une plage bien entretenue. Ces hôtels incarnent l’excellence et répondent aux attentes des voyageurs en quête de confort, de détente et d’expériences uniques en Tunisie.