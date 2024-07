L’Espagne élimine la France et atteint la finale de l’Euro 2024

L’Espagne a éliminé la France et s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2024. Lors de la demi-finale qui s’est tenue le mardi 9 juillet 2024, l’équipe espagnole a remporté une victoire méritée avec un score de 2-1.

Le jeune prodige Lamine Yamal et ses coéquipiers de la Roja ont surpassé l’expérience des Bleus avec leur talent. La France a ouvert le score grâce à une tête de Kolo Muani à la 9e minute, mais Yamal a égalisé d’une superbe frappe enroulée à la 21e minute. Dani Olmo a ensuite marqué le deuxième but espagnol à la 25e minute. Malgré les efforts de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, la France n’a pas réussi à revenir au score en deuxième mi-temps, manquant une occasion en or à la 86e minute. Lamine Yamal, à seulement 16 ans et 362 jours, est devenu le plus jeune joueur à marquer un but dans l’histoire de l’Euro. L’Espagne affrontera le vainqueur du match entre l’Angleterre et les Pays-Bas en finale dimanche prochain, avec l’opportunité de décrocher un quatrième titre continental, un record inégalé en Europe.