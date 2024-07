Bolt Tunisie étend son service à Sfax et Nabeul/Hammamet

Bolt, la première plateforme de mobilité à la demande, est ravie d’annoncer son implantation dans les villes dynamiques de Sfax et Nabeul/Hammamet. Cette démarche stratégique marque une étape importante dans la mission de développement de la société, ouvrant ainsi la voie à une expansion continue de son implantation sur le marché tunisien.

En tant que leader des services de véhicules de tourisme avec chauffeur en Tunisie, Bolt a révolutionné la mobilité urbaine à Tunis, offrant un service exceptionnel et une grande praticité à des milliers d’utilisateurs chaque jour. L’expansion à Sfax et Nabeul/Hammamet portera le nombre de villes tunisiennes desservies par la plateforme de deux à quatre, Tunis et Sousse incluses.

Sfax, connue comme le poumon économique de la Tunisie, est une ville animée d’une grande activité commerciale et industrielle. En étendant ses services à Sfax, Bolt offrira aux habitants et aux visiteurs une alternative transparente et efficace aux modes de transport traditionnels, améliorant ainsi la connectivité et soutenant les entreprises locales. Nabeul et Hammamet, réputées pour leurs magnifiques plages et leur riche patrimoine culturel, attirent des milliers de touristes tout au long de l’année. Avec le lancement des services de Bolt, touristes comme résidents pourront désormais profiter de la praticité d’un moyen de transport rapide et facile pour explorer les attractions de la région.

Salima Mekki, directrice nationale de Bolt, a déclaré : « Nous sommes ravis d’apporter nos services de véhicule de tourisme avec chauffeur à Sfax et Nabeul/Hammamet. Notre présence dans ces villes fournira non seulement une solution de transport fiable, mais contribuera également à la dynamique économique locale en soutenant les entreprises locales et en facilitant les trajets quotidiens. La mission de Bolt est de rendre la mobilité urbaine plus pratique et plus abordable pour un plus grand nombre de personnes, tout en élargissant l’implantation de la plateforme et en contribuant à la croissance économique et sociale du pays. »

Pour inciter les chauffeurs et les usagers à nous rejoindre dans les nouvelles villes, Bolt opérera avec des frais de service de 0 % et tous les utilisateurs de la plateforme bénéficieront d’une réduction de 50 % pour leurs trois premiers trajets.

Avec cette expansion, Bolt s’engage à continuer de soutenir les économies locales en offrant des options d’emploi flexibles pour les chauffeurs de taxi et en favorisant les partenariats avec les sociétés locales.