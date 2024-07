Photos du mariage de Nassif Zeytoun et Daniella Rahme émerveillent les fans

Le célèbre chanteur Nassif Zeytoun et l’actrice libanaise Daniella Rahme ont célébré leur mariage lors d’une cérémonie intime, loin des médias.

L’événement a suscité de nombreuses réactions de la part de leurs fans sur les réseaux sociaux, ravis de voir leurs stars préférées s’unir. Les photos du couple partagées par les invités ont rapidement fait le tour des plateformes, témoignant de la popularité et de l’amour que le public leur porte. Cette union, marquée par la discrétion et la simplicité, a renforcé l’affection et l’admiration des fans pour Nassif Zeytoun et Daniella Rahme.