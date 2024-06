Réseau international de trafic de drogue démantelé à Radès : 1050 plaquettes de cannabis saisies

Hier, le ministère de l’Intérieur a annoncé le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue opérant au port de Radès.

Les unités de la police des frontières à Radès, en collaboration avec la sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire à El Gorjani, ont intercepté une tentative d’importation de substances illicites à bord d’un cargo amarré au port de Radès. À la suite d’une ordonnance du parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous, une inspection du cargo a permis la découverte de quatre grandes valises contenant environ 1050 plaquettes de cannabis, pesant environ 105 kilogrammes, ainsi que 35 000 comprimés de substances stupéfiantes et un dispositif de localisation GPS utilisé pour suivre ces substances. De plus, deux camions ont été saisis dans cette opération. Les autorités ont arrêté quatre individus appartenant aux sous-directions de lutte contre les stupéfiants des gouvernorats de Bizerte et Tunis, et elles mènent des recherches pour appréhender un autre suspect européen.