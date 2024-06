Manouba : Lancement d’une unité de Podcast à l’école primaire El Fawz à Jedaida

Une unité de Podcast a été lancée à l’école primaire El Fawz, relevant de la délégation de Jedaida, (gouvernorat de la manouba).

Cette première expérience pilote de Podcast a été réalisée à l’initiative du centre culturel privé “l’académie Fa Mi d’ART” en coordination l’institut français de Tunis, le centre d’art dramatique et scénique et les commissariats régionaux de l’éducation et des affaires culturelles, a déclaré le directeur de l’académie.

“En l’absence d’activités culturelles à l’école primaire de Jedaida, l’académie “Fa Mi d’Art” a pris l’initiative de lancer ce Podcast dont les coûts techniques s’élèvent à 36 mille dinars afin de renforcer les capacités de communication chez les enfants et consacrer le principe de l’égalité des chances” a-t-il précisé.

Il a indiqué que ce projet est basé essentiellement sur la formation du cadre éducatif et des élèves en matière d’utilisation du Podcast à travers les différentes expressions culturelles et artistiques (langues, théâtre, communication audio-visuels) en vue de permettre à l’enfant d’acquérir des aptitudes de communication et diverses modes d’expression, de forger sa personnalité et d’utiliser les réseaux sociaux à bon escient.

Jouini a affirmé que cette expérience a été lancée dans l’école El Fawz et pourrait être généralisée dans d’autres établissements scolaires, notamment en milieu rural, pour permettre à l’élève de mieux gérer le temps périscolaire.