Selon Mouna Dakhlaoui, membre de l’association tunisienne des malades cœliaques, la prévalence de la maladie cœliaque en Tunisie serait d’environ 1 %, soit 100 mille patients, dont seulement 25 mille cas sont diagnostiqués et très peu suivent régulièrement le régime sans gluten en raison de son coût élevé.

Dakhlaoui a déclaré, samed à la TAPi, en marge d’une journée de sensibilisation organisée par l’association à La Marsa dans la banlieue nord de la capitale, pour faire connaître cette maladie en Tunisie et l’importance du dépistage précoce pour permettre au malade de retrouver un état de santé stable.

Elle a ajouté que le coût élevé des produits sans gluten et la non prise en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) des frais du régime alimentaire figurent parmi les principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes de cette maladie.

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune, caractérisée par une atrophie villositaire (destruction de la paroi de l’intestin grêle). Cette maladie est une intolérance permanente à différentes fractions protéiques du gluten contenues dans différents types de céréales telles que le blé, l’orge ou le seigle. Il en résulte une malabsorption de certains nutriments (vitamines, fer, calcium…), donc des carences alimentaires. Les personnes atteintes doivent suivre un régime strict sans gluten à vie. Aujourd’hui, aucun traitement médicamenteux n’existe.

Les principales activités de l’association tunisienne des malades cœliaques ont comme objectif d’aider les malades à suivre un régime sans gluten seul garant d’une guérison de la maladie. Pour cela, elle veille, à réunir les personnes intéressées, afin de développer entre elles l’échange d’informations et d’expériences sur la maladie cœliaque et le régime sans gluten, à informer les malades, leurs parents et le public en vue d’une meilleure compréhension des problèmes que pose la maladie et l’alimentation sans gluten ainsi que pour favoriser la détection de la maladie cœliaque, à défendre les intérêts de ses membres auprès des fabricants de produits alimentaires, des autorités et des organismes d’assurances et à aider certains malades nécessiteux à la prise en charge du régime.

L’association oeuvre également à créer un réseau de boulangeries sans gluten et à soutenir le lancement de projets dans les régions pour créer ce type de boulangeries. Elle a réussi à créer deux boulangeries 100% sans gluten à Tunis et à Djerba. Elle assure, également, des formations pour les porteurs de projets et fournit des équipements afin de permettre à tous les patients des gouvernorats du pays de bénéficier d’une alimentation sans gluten.