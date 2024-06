Cancer du sein : “Mammo Life” à Bizerte demain samedi

La cinquième caravane de santé “Mammo Life” pour le dépistage du cancer du sein sera organisée demain samedi 29 juin à partir de 9h à l’hôpital local Hassen Belkhouja à Ras Jebel dans le gouvernorat de Bizerte à l’initiative de l’Office national de la famille et de la population (ONFP), l’association Nourane pour la prévention du cancer et les laboratoires (MéDIS).

A cette occasion, les femmes des délégations de Ras Jebel, El Alia, Ghar El Melh et Utique bénéficieront de consultations de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie et seront sensibilisées à l’importance de la prévention et du dépistage précoce, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle de l’ONFP.

Quatre caravanes similaires ont été organisées dans les gouvernorats de Jendouba, Kasserine, Médenine et l’Ariana. Quelque 1104 examens cliniques du sein, 335 mammographies, 202 échographies utérines, 186 frottis cervicaux et 109 examens cliniques gynécologiques ont été réalisés. 1042 femmes ont été également sensibilisées à l’importance du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus.

Ces caravanes ont permis de détecter 27 cas suspects de cancer qui ont été pris en charge dans les hôpitaux régionaux.

Organisée dans le cadre d’un partenariat tripartite entre le secteur public, le secteur privé et la société civile, “Mammo Life” continuera de sillonner le pays selon un programme annuel couvrant les zones intérieures reculées et les milieux ruraux isolés, ajoute le communiqué.