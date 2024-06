Saisie record à Moknine : 8270 comprimés de “Bricizol” confisqués

Les autorités de sécurité publique ont annoncé l’arrestation d’un trafiquant de drogue à Moknine, dans le gouvernorat de Monastir, avec la saisie de 8270 comprimés de type “Bricizol”.

Selon le communiqué de la Direction générale de la sécurité nationale, l’arrestation a eu lieu après que les agents de la brigade de police judiciaire et du poste de police de Moknine ont reçu des informations indiquant que l’individu détenait une grande quantité de drogues. Après des enquêtes sur le terrain et en coordination avec le parquet de Monastir, une perquisition a été effectuée au domicile du suspect, menant à son arrestation. Le parquet a ordonné la détention du suspect pour “trafic de drogue et préparation d’un lieu pour la consommation et la distribution de substances stupéfiantes”. Les enquêtes se poursuivent.