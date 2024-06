Copa America : le Brésil débute avec un nul (0-0) face au Costa Rica

Le Brésil a débuté la Copa America par un match nul contre le Costa Rica (0-0) lundi à Los Angeles (Etats-Unis).

La Seleçao pensait avoir fait le plus dur à la 30e minute lorsque Marquinhos s’est jeté au second poteau pour pousser le ballon dans les cages adverses, avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu.

Le Brésil a multiplié les bonnes positions, assisté aux nombreuses parades de Patrick Sequeira et même touché le poteau avec Lucas Paqueta en seconde période, mais n’a pas réussi à marquer et laisse la tête du groupe D à la Colombie, vainqueur du Paraguay plus tôt dans la journée 2-1.

Les Auriverde auront la pression vendredi pour leur deuxième rencontre face au Paraguay à Las Vegas.