Protestation à Djerba : les habitants réclament une solution aux coupures d’eau

Ce matin, des habitants de la délégation de Djerba Ajim, dans le gouvernorat de Médenine, ont organisé un sit-in de protestation devant le siège de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux à Djerba Houmt Souk.

Ils protestaient contre les coupures d’eau potable qui durent depuis plus de deux semaines dans la région, provoquant un mécontentement généralisé en raison de l’absence de solutions ou d’interventions de la part de la société pour réduire les interruptions récurrentes et assurer l’approvisionnement en eau des abonnés, selon Mohamed Ben Hariz, un représentant des manifestants. Il a ajouté que la coupure d’eau potable est devenue un problème préoccupant pour les citoyens de la délégation de Djerba Ajim, qui avaient déjà protesté devant le siège de la délégation et aujourd’hui devant le siège de la région, espérant une réaction positive des responsables de la société pour trouver une solution efficace loin des promesses non tenues. Il s’est étonné de l’aggravation du problème pendant l’été, alors que la cause des interruptions est la même que le reste de l’année selon les responsables de la société, à savoir la vétusté et la taille réduite des canaux, nécessitant leur rénovation. Les manifestants ont insisté sur la nécessité d’une intervention urgente de la part de la société pour réduire les interruptions récurrentes et assurer un minimum d’approvisionnement en eau, menaçant d’intensifier leurs actions de protestation et d’utiliser toutes les formes de protestation pour défendre leur droit à l’eau.