STEG annonce des coupures d’électricité périodiques de 15 à 30 minutes pour équilibrer la demande

Le directeur principal responsable de la direction centrale du réseau de transport d’électricité, Monir Hajjej, a confirmé que, si la demande en électricité dépasse les capacités de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), et afin de préserver la sécurité du système électrique et d’assurer la continuité de l’approvisionnement, un programme de délestage a été mis en place.

Ce programme prend en compte les zones sensibles et les infrastructures vitales, afin de leur éviter autant que possible des coupures de courant, en coordination avec les unités régionales et les districts de la société. Hajjej a précisé que les coupures d’électricité seront périodiques et réparties entre les différentes régions avec une durée moyenne variant entre 15 et 30 minutes, en fonction des données instantanées relatives à l’exploitation du réseau électrique.