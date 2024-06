Catastrophes naturelles en Chine : pluies torrentielles et canicule extrême font des victimes

Les pluies torrentielles dans le sud de la Chine ont causé la mort de neuf personnes et six autres sont portées disparues, selon les médias officiels ce jeudi 20 juin 2024.

Ces fortes pluies dans la province du Guangdong ont entraîné des inondations et des glissements de terrain, tandis que d’autres régions du pays subissent des phénomènes météorologiques extrêmes. Alors que le sud est frappé par des pluies abondantes, le nord du pays connaît des températures extrêmement élevées dépassant les 35 degrés. Les scientifiques attribuent l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des pluies ainsi que des vagues de chaleur au changement climatique, dont les gaz à effet de serre sont une cause principale. La Chine est le plus grand émetteur de ces gaz au monde.