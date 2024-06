Chaleur : Le mercure dépassera les normales saisonnière de plus de 7°c à partir de mardi

Les températures connaîtront, du mardi 18 juin au jeudi 20 juin, une hausse dans la plupart des régions et dépasseront les normales saisonnières de 7°c à 13°c, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié lundi.

La canicule se fera sentir particulièrement dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Les maximales oscilleront entre 34°c et 38°c dans les régions côtières de l’est et entre 40°c et 46°c ailleurs. Les températures caniculaires seront accompagnées de vent de sirocco.

Le mercure devrait baisser progressivement, à partir de vendredi 21 juin courant, indique l’INM.