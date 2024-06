Libye : plus de 100 blessés lors des sacrifices de l’Aïd al-Adha

Lors des premiers jours de l’Aïd al-Adha, 145 personnes ont été blessées en Libye en raison d’une utilisation incorrecte des couteaux et des outils de sacrifice.

La ville de Misrata a enregistré le plus grand nombre de blessures, avec 104 cas, dont 10 nécessitant une intervention chirurgicale. Les autres blessés ont reçu les soins nécessaires et ont quitté l’hôpital dans un état stable. À Bani Walid, 26 personnes ont été admises aux urgences, présentant des blessures légères, moyennes et profondes. Parmi ces blessés, 21 étaient des hommes et 5 étaient des femmes. De plus, l’hôpital spécialisé Al-Zahra à Bani Walid a traité plus de 15 cas résultant d’une utilisation incorrecte des outils de sacrifice.