Tunisie : La météo les jours de l’Aïd Al Adha

Le temps sera caractérisé, samedi 15 septembre 2024 par une hausse des températures. Les maximales seront comprises entre 38 et 43 degrés, à l’exception de l’extrême Nord-Ouest et du Cap Bon ainsi que sur les Côtes du Sud -Est où elles seront comprises entre 40 et 44 degrés, selon un bulletin de suivi publié vendredi par l’Institut National de la Météorologie (INM), à l’occasion des vacances de Aid Al Adha.

Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au centre et de secteur Est au Sud, relativement fort près des côtes et modéré à l’intérieur du pays.

Dimanche 16 juin 2024

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, densément nuageux l’après midi sur les hauteurs de l’ouest.

Le vent soufflera de secteur Est est faible au Nord, au Centre et modéré à fort l’après-midi au sud avec des tourbillons de sable locales.Les températures seront en baisse. Les maximales seront comprises entre 28 et 32 degrés sur le nord, les régions côtières et les hauteurs et seront entre 36 et 40 degrés, à l’intérieur du pays, à l’exception de l’extrême sud, où elles oscilleront entre 40 et 44 degrés.

Lundi 17 juin 2024

Le temps sera partiellement nuageux avec la possibilité de l’apparition des cellules orageuses locales avec quelques pluies l’après-midi sur le Centre Ouest. Le vent sera faible sur le Sud-Est, à modéré sur l’ensemble du pays, puis se renforçant relativement l’après-midi sur les côtes Est et le Sud.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés sur les régions côtières et entre 36 et 42 degrés à l’intérieur du pays, atteignant localement 21 degrés sur le Sud ouest et sur l’Extrême Sud avec l’apparition des siroccos.

Mardi 18 juin 2024

Le ciel sera généralement peu nuageux, puis densément nuageux l’après-midi sur les hauteurs du Nord-Ouest et du Centre. Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud faible à modéré sur la plupart des régions. Le temps sera chaud avec une hausse considérable des températures allant de 33 à 37 degrés près des côtes Est et de 40 à 44 degrés sur le reste des régions, atteignant localement 47 degrés sur le Nord-Ouest et sur l’extrême Sud-Ouest avec l’apparition des siroccos.