Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera demain, jeudi 13 juin 2024, caractérisé par des nuages passagers sur la plupart des régions. Ils seront parfois denses au Nord, avec quelques pluies éparses et des orages l’après-midi sur le Centre-ouest.

Le vent sera relativement fort puis fort près de la côte et au Sud avec un phénomène de sable par endroits. Il sera faible et modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée puis très agitée.

Les températures maximales varieront entre 28 et 34 degrés au Nord, au Centre et au Sud-est et se situe autour de 26 près de la côte et entre 37 et 43 dans le reste des régions du Sud. Elles vont atteindre localement 46 avec apparition de sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.