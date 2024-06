UNICEF : Près de 3 000 enfants à Gaza risquent de mourir

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré que près de 3 000 enfants palestiniens souffrant de malnutrition risquent de mourir faute de recevoir les soins nécessaires à la suite de l’attaque sioniste contre la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

L’UNICEF a signalé, dans un communiqué, « une légère amélioration dans l’acheminement de l’aide alimentaire au nord de la bande de Gaza, tandis que l’accès humanitaire au sud a considérablement diminué, exposant davantage d’enfants au risque de malnutrition », selon ce qu’a rapporté l’agence de presse des Nations unies relayée par l’agence de presse palestinienne Wafa.

L’organisation a expliqué que « la violence et le déplacement forcé affectent l’accès des familles désespérées aux installations et services de soins de santé ».

Dans le communiqué, la directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Adele Khodr, a déclaré : « Des images horribles de Gaza montrent des enfants mourant devant leurs familles en raison des pénuries persistantes des vivres et de la destruction des services de santé ».

Et d’ajouter, « À moins que le traitement ne soit rapidement repris pour 3 000 enfants, ils courent un risque immédiat de développer des maladies graves, de faire face à des complications potentiellement mortelles et de rejoindre la liste croissante de garçons et de filles tués par des privations insensées et provoquées par l’homme ».

« Les avertissements de l’organisation concernant l’augmentation des décès d’enfants dus à la malnutrition, la déshydratation et les maladies auraient dû conduire à une action immédiate pour sauver la vie des enfants. Cependant, cette dévastation continue », a déploré la responsable onusienne.

« Avec tous ces hôpitaux détruits, les traitements interrompus et les fournitures rares, nous nous préparons à davantage de souffrances et de décès d’enfants », a regretté Adele Khodr.

La directrice régionale a noté que « l’UNICEF dispose déjà davantage de vivres prêts à être distribués dans la bande de Gaza ».

Elle a appelé à renforcer la sécurité et alléger les restrictions, notant ce dont les enfants ont le plus besoin, est un cessez-le-feu immédiat.